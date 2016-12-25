Yol Durumu
  1. Bu da Türk emoji!
  2. Nazlı ağlattı

Evcil buzağı Kadife

Evcil buzağı Kadife
Rizeli 'in beslediği 'Hanımkız' isimli ineği 15 gün önce yavrusunu dünyaya getirirken öldü. Büyük üzüntü duyan Çelik, 'Kadife' adını verdiği buzağının bakımını üstlendi. Genç kadın soğuk nedeniyle hastalanan Kadife'ye 10 gündür evinde baktığını söyledi. Buzağıya iğne yapan ve biberonla süt veren Çelik, "Evin bir ferdi gibi oldu. Zaten bir çocuk özlemi çekiyorduk. Ona elbise ördüm. Güzel koksun diye parfüm sıkıyorum. Gündüzleri bez takıyorum. Gece daha çok yatacağı yeri havlu ve büyük poşetlerle muhafaza ediyorum. Bize hiçbir sıkıntı vermiyor. Ben bir yere gitsem annem bakıyor. Çok alıştık ona. Özellikle sobadan kollamaya çalışıyoruz" dedi.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar