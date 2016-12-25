Evcil buzağı Kadife

Rizeli Leyla Çelik'in beslediği 'Hanımkız' isimli ineği 15 gün önce yavrusunu dünyaya getirirken öldü. Büyük üzüntü duyan Çelik, 'Kadife' adını verdiği buzağının bakımını üstlendi. Genç kadın soğuk nedeniyle hastalanan Kadife'ye 10 gündür evinde baktığını söyledi. Buzağıya iğne yapan ve biberonla süt veren Çelik, "Evin bir ferdi gibi oldu. Zatenbir çocuk özlemi çekiyorduk.Ona elbise ördüm. Güzelkoksun diye parfüm sıkıyorum.Gündüzleri bez takıyorum.Gece daha çok yatacağı yerihavlu ve büyük poşetlerlemuhafaza ediyorum. Bize hiçbirsıkıntı vermiyor. Ben bir yeregitsem annem bakıyor. Çok alıştık ona. Özellikle sobadan kollamaya çalışıyoruz" dedi.
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