Eşi için kitap yazdı

Mersin'de yaşayan NurhanYıldız Bakaner 11 yıl önceeşi Nejat Bakaner'i 42 yaşnıdalösemi hastalığından kaybetti.Bakaner, iki buçuk aylık evliykenhastalığı belirlenen eşini,yaşadığı zorlukları, vefayı,yarınlara taşıyamadığı aşkınıbir kitapta anlatmayı tercihetti. Kitabında lösemi hastalığınadikkat çeken Bakaner "Nejatile aşkımı, çıkamadığımız maviyolculukları kitabımda kalemealdım. Kitaptan elde edeceği gelirisara hastası bir kız çocuğununeğitimi için harcayacağım."
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