Eşi için kitap yazdı

Mersin'de yaşayan Nurhan Yıldız Bakaner 11 yıl önce eşi Nejat Bakaner'i 42 yaşnıda lösemi hastalığından kaybetti. Bakaner, iki buçuk aylık evliyken hastalığı belirlenen eşini, yaşadığı zorlukları, vefayı, yarınlara taşıyamadığı aşkını bir kitapta anlatmayı tercih etti. Kitabında lösemi hastalığına dikkat çeken Bakaner "Nejat ile aşkımı, çıkamadığımız mavi yolculukları kitabımda kaleme aldım. Kitaptan elde edeceği geliri sara hastası bir kız çocuğunun eğitimi için harcayacağım."