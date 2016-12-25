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Enerjik teyze!

lu , Almanya’da gördüğü güneş enerji santral sistemini köyüne kurdu. 26 bin TL harcadı, kendi elektriğini üretiyor

Enerjik teyze!
Bir süre Almanya'da yaşayan 58 yaşındaki evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi. lu Karaman, santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adımları attı. Kezban Karaman, ilk önce Gerze Gürsökü Köyü'ndeki evinin bahçesine güneş enerji santralini yaptırmak için gerekli mercilere müracaatını yaparak çalışmalarına başladı. Prosedürün bitmesiyle güneş enerji santrali Türkiye Elektrik Kurumu, Samsun YEDAŞ ve Sinop YEDAŞ yetkilileri tarafından incelenerek geçici kabulü yapıldı ve elektrik üretmeye başladı. Hizmete giren güneş elektrik santralinin yaklaşık 26 bin liraya mal olduğu, şu an 3.6 KW elektrik ürettiği, sistemin 30 yıla kadar yüzde 80 verim garantisiyle 7 yılda kendini amorti ettiği öğrenildi.

'BİZİM NEYİMİZ EKSİK'
Herkese örnek olan Karaman şunları söyledi: "Ben çocukluğumda 7 yıl Almanya'da, 18 yıl İstanbul'da kaldım. Onun haricinde ben köylü kadınıyım, işçi emeklisiyim. Ben bunu ilk gördüğüm zaman bunu Avrupalılar yapmış biz niye yapmayalım diye düşündüm. Çünkü onlar zorunu yapmış, teknolojisini bulmuşlar. Bize kolayı kalmış. Avrupa ile yarışalım bizim onlardan ne eksiğimiz var, bir gün param olursa bunu yaptıracağım dedim. İnşallah devlet destek verirse bu sistemi büyüteceğim. 19 olan panel sayısını artıracağım. Bu, ucuz, dumanı, kokusu olmayan sağlıklı bir sistem. Her vatandaşın yapabileceği bir şey. 1977'de Gerze'de ilk kadın şoför bendim. Şimdi kadın şoförleri gördükçe gurur duyuyorum. Kadınların kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Hepimizin çalışması ve üretmesi lazım. Umarım Türkiye'deki kadınlara örnek olurum. Bir de ileride rüzgar enerji santrali yapmak istiyorum."
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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