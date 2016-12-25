Enerjik teyze!

Bir süre Almanya'da yaşayan 58 yaşındaki Kezban Karaman evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi. Sinoplu Karaman, santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adımları attı. Kezban Karaman, ilk önce Gerze Gürsökü Köyü'ndeki evinin bahçesine güneş enerji santralini yaptırmak için gerekli mercilere müracaatını yaparak çalışmalarına başladı. Prosedürünbitmesiyle güneş enerji santraliTürkiye Elektrik Kurumu,Samsun YEDAŞ ve Sinop YEDAŞyetkilileri tarafından incelenerekgeçici kabulü yapıldı ve elektriküretmeye başladı. Hizmete giren güneş elektrik santralinin yaklaşık 26 bin liraya mal olduğu, şu an 3.6 KW elektrik ürettiği, sistemin 30 yıla kadar yüzde 80 verim garantisiyle 7 yılda kendini amorti ettiği öğrenildi.
'BİZİM NEYİMİZ EKSİK'
Herkese örnek olan Karaman şunları söyledi: "Ben çocukluğumda 7 yıl Almanya'da, 18 yıl İstanbul'da kaldım. Onun haricinde ben köylü kadınıyım, işçi emeklisiyim. Ben bunu ilk gördüğüm zaman bunu Avrupalılar yapmış biz niye yapmayalım diye düşündüm. Çünkü onlar zorunu yapmış, teknolojisini bulmuşlar. Bize kolayı kalmış. Avrupa ileyarışalım bizim onlardan neeksiğimiz var, bir gün paramolursa bunu yaptıracağım dedim.İnşallah devlet destek verirsebu sistemi büyüteceğim. 19 olanpanel sayısını artıracağım. Bu, ucuz, dumanı, kokusu olmayan sağlıklı bir sistem. Her vatandaşın yapabileceği bir şey. 1977'de Gerze'de ilk kadın şoför bendim. Şimdi kadın şoförleri gördükçe gurur duyuyorum. Kadınların kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Hepimizin çalışması ve üretmesi lazım. Umarım Türkiye'deki kadınlara örnek olurum. Bir de ileride rüzgar enerji santrali yapmak istiyorum."
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