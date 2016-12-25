Döner sermaye!

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yeni hizmete giren bir dönerci, açılışa özel kampanya yaptı. 200 kilo hazırladığı tavuk döneri 1 TL'den satışa çıkardı. Dönerin fiyatını duyan vatandaşlar ise durmadı. Dükkanın önüne sabahın erken saatlerinde akın etmeye başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu açılışta vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Çocuklarıyla birlikte saatlerce kuyrukta bekleyen halk, daha sonra dönerini alıp yemeye başladı. İşlerden memnun olduğunu söyleyen işletmeci Ahmet Pürtük, "Satışlarımız patladı. Yetiştiremiyoruz" açıklamasını yaptı. Kuyruğa giren vatandaşlardan Ali Özkılıç, "Uygun fiyata döner yemeğe geldik. Dışarıda döner daha pahalı" dedi.