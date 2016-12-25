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Dev

Dev vatoz
Muğla Ula'da 30 yıldır balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, önceki gece teknesiyle ava çıktı. Ziraatçılar Koyu açıklarında ağları ağırlaşmaya başladı. Bunun üzerine ağı çeken Yenigün, dev bir ile karşılaştı. Balığı güçlükle tekneye aldı. Daha sonra balıkçı barınağına götürdüğü 200 kiloluk vatozu vatandaşlara sergiledi. İlk defa böyle bir balık yakaladığını söyleyen Oğuzhan Yenigün, "Vatoz 200 kilo. Gökova Körfezi Ziraatçılar koyu açıklarında ağlara takıldı. Balığı bir balıkçı lokantasına sattım" diye konuştu.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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