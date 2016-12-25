Muğla Ula'da 30 yıldır balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, önceki gece teknesiyle ava çıktı. ZiraatçılarKoyu açıklarındaağları ağırlaşmayabaşladı. Bunun üzerine ağı çeken Yenigün, dev bir vatoz ile karşılaştı. Balığı güçlükle tekneye aldı. Daha sonra balıkçı barınağına götürdüğü 200 kilolukvatozu vatandaşlarasergiledi. İlk defa böyle bir balık yakaladığını söyleyen Oğuzhan Yenigün, "Vatoz 200 kilo. Gökova Körfezi Ziraatçılar koyu açıklarında ağlara takıldı. Balığı bir balıkçılokantasına sattım" diye konuştu.
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