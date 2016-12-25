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Deniz 20 metre çekildi

Deniz 20 metre çekildi
Yılın belli aylarında yaşanan deniz suyu çekilmesi, bu kez Muğla'nın Gökova Körfezi'nde meydana geldi. Deniz, sahilden 20 metre geriye çekildi. Suyun çekilmesiyle oluşan adacıklar, bölgeye gezmeye giden vatandaşların dikkatini çekti. Akıllara deprem ihtimalini getiren manzarayla ilgili bölgede tekne turu işletmeciliği yapan Ali İhsan Terzioğlu cevap verdi. Çekilmelerin gel-git olayından kaynaklandığı belirten Terzioğlu, şunları söyledi: "Bazı vatandaşlar deprem ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu deniz suyu çekilmesinin depremle bir ilgisi yok."
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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