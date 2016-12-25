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Dağları aştı böbreğine kavuştu

Dağları aştı böbreğine kavuştu
Adile Dalak (23), 8 yıl önce böbrek hastası olduğunu öğrendi. Çanakkale Kaz Dağları'nda yaşayan genç kız zorlu şartlar altında diyalize girdi. Bir gün kendisine uygun bir böbrek bulunduğunu öğrendi. Fakat söz konusu böbrek başka bir hastaya nakledilmişti. 23 yaşına kadar defalarca nakil için telefonu çalan genç kızın, tam 4 kez daha hayalleri yarım kaldı. Çünkü kendisi için bulunan böbrekler, hep başka bir hastaya nakledildi. Tam ümidini kestiği sırada Adile'nin telefonu bir kez daha çaldı. Nakil haberini alan genç kız 6 saatlik yolu 3 saatte aştı. Bu defa nakil olmayı başardı. Dalak şunları söyledi: "Doktorlarıma teşekkür ederim. Ben pes ettim onlar etmedi. Artık evimden uzaktaki yerleri gezebileceğim."

Tansu EDİP GÖKBUDAK
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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