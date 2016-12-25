Çöle bile kar yağdı

Kara kış Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bir süredir Sibirya soğuklarıyla mücadele eden Doğu Anadolu'da soğuk hava kutupları aratmadı. Etkisini iyice arttıran kar yağışı, batı bölgelerine de ulaştı. Mersin'in Mut İlçesi'nde 2 gündür aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konya'da son 14 yılın en yüksek kar yağışını alırken, kar kalınlığı kent merkezinde 37 santimetreyi buldu. Yozgat'ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceleri gösterdi. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kentte soğuk hava çeşmeleri bile dondurdu! Havalar öyle soğudu kiSahra Çölü'ne bile kar yağdı. Ortalama sıcaklığın 30 derece olduğu çöl, tam 37 yıl sonra beyaza büründü. Çölün bu manzarasının görenler ise şaştı kaldı...
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