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CHP’yi eleştirdi

CHP’yi eleştirdi
MHP Genel Başkanı , partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde konuştu. Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri süren Anayasa değişiklik çalışmalarına değinen Bahçeli, CHP ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Burada tartışılan rejim değildir, Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemle yönetileceğine karar versin. CHP, bundan niye korkuyor? Neden kaçıyor? Yalan, düzmece ve asılsız isnatlarla ilk dört maddenin kaldırılacağını, yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi hakla iddia edebiliyor? Adana'da FETÖ'cüleri övüp, kalabalıklara alkışlatan CHP mi rejimin bekçisidir? Derlerdi de inanmazdık, meğer doğruymuş; Sayın Kılıçdaroğlu sabah başka akşam başkadır. HDP'nin yedek kulübesine dönmüş" dedi. Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatını kesinlikle zaferle taçlandırması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "El Bab'tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız. DEAŞ'lı teröristlerle içte ve dışta tüm eli kanlı unsurları yok edilene kadar mücadele edilmeli" diye konuştu.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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