Bu da Türk emoji!

Dünya genelinde günde 6 milyar emojinin paylaşıldığı mesajlaşma platformlarında Türk kullanıcılar için özel emoji klavyesi geliştirildi. En çok nazar boncuğu ikonununkullanıldığı uygulamada; simit,sucuklu yumurta, çeyrek altın, çay,Türk kahvesi ve baba figürü gibi 450'yiaşkın ikon var. Girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu belirtti. Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele ise uygulama sayesinde Türk kullanıcı sayısının arttığını vurguladı.
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