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Bu da !

Bu da Türk emoji!
Dünya genelinde günde 6 milyar nin paylaşıldığı mesajlaşma platformlarında kullanıcılar için özel emoji klavyesi geliştirildi. En çok nazar boncuğu ikonunun kullanıldığı uygulamada; simit, sucuklu yumurta, çeyrek altın, çay, Türk kahvesi ve baba figürü gibi 450'yi aşkın ikon var. Girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu belirtti. Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele ise uygulama sayesinde Türk kullanıcı sayısının arttığını vurguladı.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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