Barışa sahip çıkmalıyız...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Hristiyan vatandaşların Noel'inikutladı ve şöyle dedi: Özü, barış ve kardeşlikolan semavi dinlerin vatanıOrtadoğu coğrafyasına bugün kan vebarut kokusu hâkim. Bu coğrafyanınyanı başında yer alan ülkemiz ise yaşadığıtüm acılara rağmen barışasahip çıkmaya çalışıyor.Çünkü yaşadığımız butopraklar, tarih boyuncabirçok farklı inancaev sahipliği yapan Anadolu,engin bir hoşgörünün,farklılıkları zenginlikkabul eden biranlayışın sembolüoldu.
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