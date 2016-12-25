Barışa sahip çıkmalıyız...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı ve şöyle dedi: Özü, barış ve kardeşlik olan semavi dinlerin vatanı Ortadoğu coğrafyasına bugün kan ve barut kokusu hâkim. Bu coğrafyanın yanı başında yer alan ülkemiz ise yaşadığı tüm acılara rağmen barışa sahip çıkmaya çalışıyor. Çünkü yaşadığımız bu topraklar, tarih boyunca birçok farklı inanca ev sahipliği yapan Anadolu, engin bir hoşgörünün, farklılıkları zenginlik kabul eden bir anlayışın sembolü oldu.