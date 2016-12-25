Asimetrik saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabulünde konuştu. Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Bazıları diyor ki'Fırat Kalkanı'nı niye başlattınız?' BuFırat Kalkanı başladıktan sonra Türkiyebölgede işin içine tam anlamıyla girdi. Pekibaşlatmasaydık, 'Gaziantep'in ortasına füzedüşüyor, Kilis'in ortasına füze düşüyor,onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet, niyebunlara bakmıyor?' Bakmanın yolu tehdidikapıya gelmeden durdurmaktır" dedi.
SON 2 AYDA SADECE 3 KİŞİ DAĞA ÇIKTI
İşte Yıldırım'ın açıklamaları: Bugünbakın dünya büyük bir aymazlıkla,duyarsızlıkla, çaresizlikle izledi Halep'i.Bir şey yapamadılar ama tek Türkiye yaptı.Türkiye, o ateş çemberinin içine girdi, 45bin insanı oradan çıkardı. Ölümden kurtardı.Şimdi herkes, Amerika'dan tut, Avrupa'yakadar 'Türkler büyük iş başardı.' diyor.Bırakın bizim sırtımızı sıvazlamayı dabiraz yük alın. Hem evimizin içini hemülkemizin içini olabildiğince güvenlikli halegetirmeye çalışırken, bir yandan da evinden,barkından, yurdundan ayrılmak zorundaolan milyonlarca mazluma kucak açtık. Bukonuda biz, yakışanı yaptık, pişmandeğiliz. Doğuda müthiş bir yatırım imkanı var.Son 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı. Türkiyeşu anda hakikaten büyük bir savaş veriyor.Sadece içeriden değil, dış kaynaklı ama içerideuygulaması yapılan maalesef bir asimetriksaldırıyla karşı karşıyayız...
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