Asimetrik saldırı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kadın girişimciler heyetini kabulünde konuştu. Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin eleştirilere yanıt veren Yıldırım, "Bazıları diyor ki 'Fırat Kalkanı'nı niye başlattınız?' Bu Fırat Kalkanı başladıktan sonra Türkiye bölgede işin içine tam anlamıyla girdi. Peki başlatmasaydık, 'Gaziantep'in ortasına füze düşüyor, Kilis'in ortasına füze düşüyor, onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet, niye bunlara bakmıyor?' Bakmanın yolu tehdidi kapıya gelmeden durdurmaktır" dedi.



SON 2 AYDA SADECE 3 KİŞİ DAĞA ÇIKTI

İşte Yıldırım'ın açıklamaları: Bugün bakın dünya büyük bir aymazlıkla, duyarsızlıkla, çaresizlikle izledi Halep'i. Bir şey yapamadılar ama tek Türkiye yaptı. Türkiye, o ateş çemberinin içine girdi, 45 bin insanı oradan çıkardı. Ölümden kurtardı. Şimdi herkes, Amerika'dan tut, Avrupa'ya kadar 'Türkler büyük iş başardı.' diyor. Bırakın bizim sırtımızı sıvazlamayı da biraz yük alın. Hem evimizin içini hem ülkemizin içini olabildiğince güvenlikli hale getirmeye çalışırken, bir yandan da evinden, barkından, yurdundan ayrılmak zorunda olan milyonlarca mazluma kucak açtık. Bu konuda biz, yakışanı yaptık, pişman değiliz. Doğuda müthiş bir yatırım imkanı var. Son 2 ayda sadece 3 kişi dağa çıktı. Türkiye şu anda hakikaten büyük bir savaş veriyor. Sadece içeriden değil, dış kaynaklı ama içeride uygulaması yapılan maalesef bir asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız...

