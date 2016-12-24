Suç ve ceza

16 yaşındaki Melis, motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Sadece sürücü değil, olay sırasında yolu ıslatan belediye görevlileri de asli kusurlu gösterildi. Sanık ile 4 işçi hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Motosiklet kazasına kurban giden Melis'in ölümüyle ilgili davada, yeni gelişmeler dikkat çekti. Korkunç olay, İzmir Konak'ta geçen Eylül ayında meydana geldi. Lise öğrencisi Melis KadriyeUçak (16), arkadaşı Burak Haşlak'ın (22) kullandığı motosiklete bindi. Bir süre sonra Haşlak, sulamadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.
'YOLA SU TAŞIRDILAR'
Korkunç kazada motosikletin arkasında bulunan Melis hayatını kaybederken, yaralı sürücü Haşlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tutuklanan sürücü Haşlak, 3 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. CumhuriyetSavcısı Nihal Fındık ise Haşlak'ın serbest kalmasına itiraz etti. Bunun üzerine Haşlak yeniden tutuklanarakcezaevine gönderildi. Savcı Fındık tarafından hazırlanan iddianame ise dikkat çekti. İddanamede sürücü Haşlak'ın yüzde 85 "asli kusurlu",o gün ağaçları sularken yola su taşıranve yolun kayganlaşmasına neden olan4 belediye işçisinin de yüzde 15 "aslikusurlu" olduğu belirtildi. Sanık Haşlak ve 4 belediye işçisi hakkında "Taksirle ölümeneden olma" suçundan 3 ila 6'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığı kaydedildi. Haşlak ile 4 belediye işçisinin, önümüzdeki ay İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
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