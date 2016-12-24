Suç ve ceza

Motosiklet kazasına kurban giden Melis'in ölümüyle ilgili davada, yeni gelişmeler dikkat çekti. Korkunç olay, İzmir Konak'ta geçen Eylül ayında meydana geldi. Lise öğrencisi Melis Kadriye Uçak (16), arkadaşı Burak Haşlak'ın (22) kullandığı motosiklete bindi. Bir süre sonra Haşlak, sulamadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.



'YOLA SU TAŞIRDILAR'

Korkunç kazada motosikletin arkasında bulunan Melis hayatını kaybederken, yaralı sürücü Haşlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tutuklanan sürücü Haşlak, 3 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık ise Haşlak'ın serbest kalmasına itiraz etti. Bunun üzerine Haşlak yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı Fındık tarafından hazırlanan iddianame ise dikkat çekti. İddanamede sürücü Haşlak'ın yüzde 85 "asli kusurlu", o gün ağaçları sularken yola su taşıran ve yolun kayganlaşmasına neden olan 4 belediye işçisinin de yüzde 15 "asli kusurlu" olduğu belirtildi. Sanık Haşlak ve 4 belediye işçisi hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 ila 6'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığı kaydedildi. Haşlak ile 4 belediye işçisinin, önümüzdeki ay İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.



