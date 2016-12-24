Soba faciası

Yürek burkan olay dün İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Anne, Kartal'da oturan kızını ziyarete gitti. Evde kalan oğulları Hüseyin (42), Sabri (34) ve Mustafa Yılbaşı (40) kardeşler geceden sobayı yakıp uyudu. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları evin kapısını kırarak içeri girdi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeşin kendin geçmiş olduğunu görüldü. Hemen sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Durumu ağır olan Mustafa Yılbaşı ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekipler tarafından hayatını kaybettiği belirlenen diğer iki kardeşin cesedi de savcı incelemesinin ardından ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayı anlatan mahalle sakinleri, "Annesi telefon etmiş, Kartal'da kızındaymış. Onun için komşuya telefon etmiş, gelip camı kırmışlar. İkisi ölmüş, diğerini hastaneye kaldırmışlar. Kömür zehirlenmesi. Soba yakıyorlar" dedi.



Ahmet ALTINDİŞ