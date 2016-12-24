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'lı eşbaşkan tutuklandı!

Kars İl Eşbaşkanı , /KCK operasyonu kapsamında tutuklandı.

PKKlı eşbaşkan tutuklandı!

() Kars İl Eşbaşkanı , /KCK operasyonu kapsamında tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları" ve "terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan DBP Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy ve parti yöneticisi Ramiz Atmaca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 11:08
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