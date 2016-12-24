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propagandası yapanların evlerinde dökümanları

Mardin'de da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda terör örgütü 'ye ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi

PKK propagandası yapanların evlerinde FETÖ dökümanları

Mardin'de da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait örgütsel dokümanlar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığı ile PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişinin Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilere ait 2 adreste yapılan aramada terör örgütüne FETÖ'ye ait örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada FETÖ terör örgütüne ait 5 CD, 34 çeşitli fotoğrafların bulunduğu CD, 1 ruhsatsız av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 54 kuru sıkı fişeği, başkasına ait eski tarihli korucu kimliği, örgütsel kitap ve doküman, 1 diz üstü bilgisayar, 4 bilgisayar kasası, 1 harici hard disk ve Savur Belediyesi çalışanı olduğunu gösteren seminer katılım kartı bulunmuştur."

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 20:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Kemal Kemal

Millet olarak vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalayıp yok etmek isteyen teröristlerin ve teröre destek olanlar yakalanıp idam edilmelerini istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 21:38
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