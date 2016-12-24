Muhammet yardım bekliyor

Çanakkale'de yaşayan Güldemet-Suat Helvacı'nın çocukları Muhammet'e (6)kas hastalığı teşhisi konuldu. Aldıkları haberleyıkılan aile, her yola başvurdu. Çocuklarınıniyileşmesi için tam 70 bin TL harcayanaile son olarak Muhammet'in 6 yıl içindetedavi edilmezse ömür boyu yatağa bağlıyaşayacağını öğrendi. Çocuklarının doktorlayalnız bir buçuk dakika görüşebildiğinibelirten anne Güldemet Helvacı,şunları söyledi: "Bize hiç bir tedavisiyok deniliyor. Ankara'ya hastaneyegötürdüğümde hiçbir tedavi yokdenildi. Çocuğumun şimdi tedavisiniistiyorum. Bize bir yol gösterenbir doktor istiyorum.Çocuğumu kurtarmalarınıistiyorum."
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İbrahim Saraçoğlu Kas Zayıflığı icin cocuklara 6 yaşına kadar .Geyve Üzümü verilmesini söylüyor. Icndeki cekirdeklerinde ezilmesi ve tanelerinde sıkılmasi lazim. Allah şifalar versin.
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