Muhammet yardım bekliyor

Çanakkale'de yaşayan Güldemet- Suat Helvacı'nın çocukları Muhammet'e (6) kas hastalığı teşhisi konuldu. Aldıkları haberle yıkılan aile, her yola başvurdu. Çocuklarının iyileşmesi için tam 70 bin TL harcayan aile son olarak Muhammet'in 6 yıl içinde tedavi edilmezse ömür boyu yatağa bağlı yaşayacağını öğrendi. Çocuklarının doktorla yalnız bir buçuk dakika görüşebildiğini belirten anne Güldemet Helvacı, şunları söyledi: "Bize hiç bir tedavisi yok deniliyor. Ankara'ya hastaneye götürdüğümde hiçbir tedavi yok denildi. Çocuğumun şimdi tedavisini istiyorum. Bize bir yol gösteren bir doktor istiyorum. Çocuğumu kurtarmalarını istiyorum."