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Muhammet yardım bekliyor

Muhammet yardım bekliyor
Çanakkale'de yaşayan Güldemet- Suat Helvacı'nın çocukları Muhammet'e (6) kas hastalığı teşhisi konuldu. Aldıkları haberle yıkılan aile, her yola başvurdu. Çocuklarının iyileşmesi için tam 70 bin TL harcayan aile son olarak Muhammet'in 6 yıl içinde tedavi edilmezse ömür boyu yatağa bağlı yaşayacağını öğrendi. Çocuklarının doktorla yalnız bir buçuk dakika görüşebildiğini belirten anne Güldemet Helvacı, şunları söyledi: "Bize hiç bir tedavisi yok deniliyor. Ankara'ya hastaneye götürdüğümde hiçbir tedavi yok denildi. Çocuğumun şimdi tedavisini istiyorum. Bize bir yol gösteren bir doktor istiyorum. Çocuğumu kurtarmalarını istiyorum."
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hercai hercai

İbrahim Saraçoğlu Kas Zayıflığı icin cocuklara 6 yaşına kadar .Geyve Üzümü verilmesini söylüyor. Icndeki cekirdeklerinde ezilmesi ve tanelerinde sıkılmasi lazim. Allah şifalar versin.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 24.12.2016 09:53
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