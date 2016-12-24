Kendisi küçük yüreği büyük

Ankara'da yaşayan ortaokul öğrencisi Muhammet Furkan Taşçı (11), herkese örnek oldu! Furkan, kumbarasında oyuncak almak için biriktirdiği 825 TL'yi Halepli kardeşlerine bağışladı. Davranışıyla okul müdürünün ve öğretmenlerinin takdirini kazanan Furkan, şu açıklamayı yaptı: "Halep'teki kardeşlerim savaş altındalar. Ben de bundan etkilendim ve onlara yardım etmek istedim. Playstation için biriktirdiğim paramı Halep yardım kampanyasına bağışladım."