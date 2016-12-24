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‘Karlov’u biz öldürmedik’

Dünyada birçok suikastı gerçekleştiren ’nin Ankara Büyükelçisi Bass, Rus mevkidaşı Karlov suikastıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Sosyal medyadan Bass’a tepki yağdı

‘Karlov’u biz öldürmedik’
ABD eski Ankara Büyükelçisi Riccardone, Türkiye'de hükümeti devirmek için birçok kez hamle yaptı. 'Acemi elçi' olarak görevden alındı. Ricciardone'den önceki birçok Amerikan büyükelçisi de Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmuştu. Son büyükelçi John Bass da, dün ilginç açıklamalar yaptı. Fetullah Gülen adlı haini yıllardır besleyen ABD'nin elçisi Bass, "İade konusunda yavaşlamada bulunmadığını belirtmeliyim. Hukuk sistemimizdeki farklılıklar nedeniyle dava hakkında çok fazla konuşulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz dava hakkında ne kadar az konuşuyorsak konuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir" dedi. Türkiye'de yaşanan terör olaylarından da rahatsız olduğuna dikkat çeken Bass, terör örgütlerine çağrı yaparak, "Silahları bırakın şiddet kullanmaktan vazgeçin" diyerek şova imza attı. John Bass, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikast konusunda da açıklamalar yaptı: Bu konuda bize karşı yapılan suçlamaları reddediyoruz. Saldırıyı kınıyoruz. 'nin bu saldırıda desteği olduğuna yönelik delil yok. Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Sosyal medyada Bass'ın açıklamalarına tepki geldi:
* Sayın Bass, bence inkar ettiğiniz her olayın arkasında siz varsınız.
* 15 Temmuz'la da ilginiz yok!!!.
* Gittiğiniz her yere acı götürüyorsunuz.
* Sayın Bass açıklamalarınıza inanmıyoruz, üzgünüz.

(Trump, Gülen'i iade konusunda istekli görünüyor... Sizin düşünceniz nedir? sorusu üzerine) Bir sonraki yönetim için konuşamam. ABD Türkiye'nin güçlü olmasını istiyor. Türkiye'nin bölünmesi bizim menfaatimize değildir.

YPG'Yİ DESTEKLİYORUZ
Kongre kararıyla YPG'ye silah veren ABD'nin elçisi bu konuda da yalan söyledi. YPG'yi desteklediklerini ama silah vermediklerini iddia eden Bass, CIA'nın yalan ve iftira nedeniyle Türkiye'den özür dilediğini de kabul etti: Başta bu petrolün bir kısmının Türkiye sınırında çıktığı önünde göstergeler vardı. Hükümetlerimiz birlikte çalıştıkça bir kaçakçılık faaliyetinin yaşanmadığını fark ettik. İlk aşamadaki bazı yaklaşımların hedeften şaştığını fark ettik. Hata yaptığımızda bunu kabul ediyoruz...
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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