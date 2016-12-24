‘Karlov’u biz öldürmedik’

ABD eski Ankara BüyükelçisiRiccardone, Türkiye'de hükümetidevirmek için birçok kez hamleyaptı. 'Acemi elçi' olarak görevden alındı.Ricciardone'den önceki birçok Amerikanbüyükelçisi de Türkiye'nin iç işlerine burnunusokmuştu. Son büyükelçi John Bass da, dünilginç açıklamalar yaptı. Fetullah Gülen adlıhaini yıllardır besleyen ABD'nin elçisi Bass,"İade konusunda yavaşlamada bulunmadığınıbelirtmeliyim. Hukuk sistemimizdekifarklılıklar nedeniyle dava hakkında çok fazlakonuşulmaması gerektiğini düşünüyoruz.Biz dava hakkında ne kadar az konuşuyorsakkonuyu o kadar ciddiye alıyoruz demektir"dedi. Türkiye'de yaşanan terör olaylarındanda rahatsız olduğuna dikkat çeken Bass, terörörgütlerine çağrı yaparak, "Silahları bırakınşiddet kullanmaktan vazgeçin" diyerekşova imza attı. John Bass, Rusya'nın AnkaraBüyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikastkonusunda da açıklamalar yaptı: Bu konudabize karşı yapılan suçlamaları reddediyoruz.Saldırıyı kınıyoruz. ABD'nin bu saldırıda desteğiolduğuna yönelik delil yok. Bu iddiaları şiddetlereddediyoruz. Sosyal medyada Bass'ınaçıklamalarına tepki geldi: * Sayın Bass, bence inkar ettiğiniz herolayın arkasında siz varsınız. * 15 Temmuz'la da ilginiz yok!!!. * Gittiğiniz her yereacı götürüyorsunuz. * Sayın Bassaçıklamalarınızainanmıyoruz,üzgünüz.
(Trump, Gülen'i iade konusunda istekli görünüyor... Sizin düşünceniz nedir? sorusu üzerine) Bir sonraki yönetim için konuşamam. ABD Türkiye'nin güçlü olmasını istiyor. Türkiye'nin bölünmesi bizim menfaatimize değildir.
YPG'Yİ DESTEKLİYORUZ Kongre kararıyla YPG'ye silah veren ABD'nin elçisi bu konuda da yalan söyledi. YPG'yi desteklediklerini ama silah vermediklerini iddia eden Bass, CIA'nın yalan ve iftira nedeniyle Türkiye'den özür dilediğini de kabul etti: Başta bu petrolün bir kısmının Türkiye sınırında çıktığı önünde göstergeler vardı. Hükümetlerimiz birlikte çalıştıkça bir kaçakçılık faaliyetinin yaşanmadığını fark ettik. İlk aşamadaki bazı yaklaşımların hedeften şaştığını fark ettik. Hata yaptığımızda bunu kabul ediyoruz...
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