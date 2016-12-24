Kalkan olmuş!

FETÖ’nün finansörlerinden işadamı İhsan Kalkavan’ın, 2010’da yaşanan ‘Manken Aslı Baş olayı’nın bir numaralı şüphelisi Ahmet Bayer’in tahliyesi için ‘Bodrum Bölge İmamı’ Zeki Yağmur’dan yardım istediği ortaya çıktı
Aslı Baş (32) 2003'te 'MissModel Of The World' (MankenlerKraliçesi) yarışmasını kazandı. Büyükbir başarayı imza attı. Baş, 21 Temmuz2010 tarihinde ise vurgun yediğiiçin tekerlekli sandalyeye mahkumyaşayan turizmci Ahmet Bayer'inBodrum Yalıkavak'taki villasında ölübulundu. 6.5 metre yüksekliğindekiterastan düştüğü ileri sürüldü. Savcılık62 yaşındaki Ahmet Bayer veoğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30yaşındaki Volkan Bayer hakkında'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmışmüebbet hapis, yanlarında çalışan41 yaşındaki Murat Umirov 'delillerikarartmak ve ortadan kaldırmak'suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyledava açtı. Kamuoyuna 'Manken AslıBaş cinayeti' olarak yansıyan olaydaFethullahçı Terör Örgütü'nün parmağıçıktı. İddiaya göre, o dönem jandarmanıngizlediği ses kayıtlarında İhsanKalkavan, FETÖ'nün 'Bodrum Bölgeİmamı' Zeki Yağmur ile irtibata geçti.Olayın baş şüphelisi Ahmet Bayer'legörüşmesine aracılık etti. Bayer, 'Neolur gel İhsan, senin fikrine ihtiyacımvar' diyerek Kalkavan'dan yardımistedi. Bunun üzerine işadamı ikiliyibuluşturdu. Böylece Bayer aklandı. Öteyandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı,FETÖ soruşturması kapsamındaİhsan Kalkavan ve BodrumBölge İmamı Zeki Yağmur hakkındayakalama emri çıkardı.
Aslı Baş'ın ölümü, o dönem uzun süre konuşulmuştu.
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