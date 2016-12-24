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Kalkan olmuş!

FETÖ’nün finansörlerinden işadamı ’ın, 2010’da yaşanan ‘Manken olayı’nın bir numaralı şüphelisi Ahmet Bayer’in tahliyesi için ‘Bodrum Bölge İmamı’ Zeki Yağmur’dan yardım istediği ortaya çıktı

Kalkan olmuş!
Aslı Baş (32) 2003'te 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışmasını kazandı. Büyük bir başarayı imza attı. Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde ise vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki villasında ölü bulundu. 6.5 metre yüksekliğindeki terastan düştüğü ileri sürüldü. Savcılık 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Kamuoyuna 'Manken Aslı Baş cinayeti' olarak yansıyan olayda Fethullahçı Terör Örgütü'nün parmağı çıktı. İddiaya göre, o dönem jandarmanın gizlediği ses kayıtlarında İhsan Kalkavan, FETÖ'nün 'Bodrum Bölge İmamı' Zeki Yağmur ile irtibata geçti. Olayın baş şüphelisi Ahmet Bayer'le görüşmesine aracılık etti. Bayer, 'Ne olur gel İhsan, senin fikrine ihtiyacım var' diyerek Kalkavan'dan yardım istedi. Bunun üzerine işadamı ikiliyi buluşturdu. Böylece Bayer aklandı. Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında İhsan Kalkavan ve Bodrum Bölge İmamı Zeki Yağmur hakkında yakalama emri çıkardı.


Aslı Baş'ın ölümü, o dönem uzun süre konuşulmuştu.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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