Kadın cinayeti!

Kayseri'de dün evlerinde oturan Ali OsmanKaraaslan'la (47) eşi Meltem Karaaslan (38) arasında, ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Çılgına dönen koca, mutfaktan aldığı bıçağı karısının karnına sapladı. Sesleri duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Koca da gözaltına alındı. Ali Osman Karaaslan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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