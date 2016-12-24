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İntiharkolik

İntiharkolik
Adana'da dün bir üniversitesinin yangın merdivenine çıkan Mehmet Heyder (28), intihara kalkıştı. Çevredekiler polisi aradı. Olay yerine giden ekiplerin ikna çabası sürerken itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. Bu arada, öğrenciler de olayı film gibi izledi. Heyder, yaklaşık 1 saat süren çabadan sonra yardım sözü vererek ikna edildi. Eşi Fatma Heyder (27) ve 2.5 yaşındaki kızı Sude Naz'ın tedavi edilmesi için yangın merdivenine çıktığını söyleyen Heyder'in 2010'dan bugüne kadar çeşitli şehirlerde 15 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Mehmet Heyder'in 2008 yılında vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü PKK'lıların konvoya ateş açması sonucu ayağından yaralanıp gazi olduğunu söylediği belirtildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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