İntiharkolik

Adana'da dün bir üniversitesinin yangın merdivenine çıkan MehmetHeyder (28), intihara kalkıştı. Çevredekiler polisi aradı. Olay yerine giden ekiplerin ikna çabası sürerken itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. Bu arada, öğrenciler de olayı film gibi izledi. Heyder, yaklaşık 1 saat süren çabadan sonra yardım sözü vererek ikna edildi. Eşi Fatma Heyder (27) ve 2.5 yaşındaki kızı Sude Naz'ın tedavi edilmesi için yangın merdivenine çıktığını söyleyen Heyder'in 2010'dan bugüne kadar çeşitli şehirlerde 15 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Mehmet Heyder'in 2008 yılındavatani görevini yaparken bölücüterör örgütü PKK'lıların konvoyaateş açması sonucu ayağındanyaralanıp gazi olduğunu söylediğibelirtildi.
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