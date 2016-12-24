Hazinedar’a uyarı

CHP Yüksek DisiplinKurulu, aralarında BeşiktaşBelediye Başkanı MuratHazinedar'ın da olduğu disiplindosyalarını görüşmek üzeretoplandı. CHP'den yapılanaçıklamada, "Yüksek DisiplinKurulu, 23 Aralık 2016günlü toplantı sonucunda,disipline sevk edilen BeşiktaşBelediye Başkanı MuratHazinedar'ın 'Uyarma' cezasıile cezalandırılmasınakarar vermiştir" denildi.CHP'deki Beşiktaş kavgası,İstanbul milletvekili ve PMüyesi Aykut Erdoğdu'nunNisan ayında paylaştığı birtwitter mesajıyla su yüzüneçıkmıştı. İstanbul Milletvekiliİlhan Cihaner deHazinedar hakkındaki yolsuzlukiddialarını içeren bir raporhazırlayarak Kılıçdaroğlu'nasunmuştu. Uzun süre Hazinedar'atepkisiz kalan ve disiplinesevk edilmesini isteyenlere'somut şeyler getirin' diyenKılıçdaroğlu, disiplin kararınıvermek zorunda kalmıştı.
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