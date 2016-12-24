Hazinedar’a uyarı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu disiplin dosyalarını görüşmek üzere toplandı. CHP'den yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu, 23 Aralık 2016 günlü toplantı sonucunda, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'Uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir" denildi. CHP'deki Beşiktaş kavgası, İstanbul milletvekili ve PM üyesi Aykut Erdoğdu'nun Nisan ayında paylaştığı bir twitter mesajıyla su yüzüne çıkmıştı. İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de Hazinedar hakkındaki yolsuzluk iddialarını içeren bir rapor hazırlayarak Kılıçdaroğlu'na sunmuştu. Uzun süre Hazinedar'a tepkisiz kalan ve disipline sevk edilmesini isteyenlere 'somut şeyler getirin' diyen Kılıçdaroğlu, disiplin kararını vermek zorunda kalmıştı.