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Hatice öğretmen üzdü

Hatice öğretmen üzdü
Isparta'da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 37 yaşındaki kansere yenildi. Fatih İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Gökalp, geçen geçen ay aniden rahatsızlandı. Kanser tanısı konulan Gökalp, tedaviye alındı. Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde ameliyat olan talihsiz öğretmen önceki gün yaşamını yitirdi. Hatice Gökalp'ın ölümü okulu başta olmak üzere daha önceki görev yeri olan Senirkent İlçesi Büyükkabaca Beldesi'nde büyük üzüntü yarattı. Meslektaşları, öğrencileri ve belde halkı Gökalp için gözyaşı döktü. Hatice öğretmen, memleketi Burdur'un Bucak İlçesi'nde toprağa verildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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