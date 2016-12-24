Hatice öğretmen üzdü

Isparta'dabir okulda müdüryardımcısı olarakgörev yapan 37 yaşındaki Hatice Gökalpkansere yenildi. Fatih İlkokulu MüdürYardımcısı Hatice Gökalp, geçengeçen ay aniden rahatsızlandı. Kansertanısı konulan Gökalp, tedaviye alındı.Ankara'da Başkent Üniversitesi'ndeameliyat olan talihsiz öğretmen öncekigün yaşamını yitirdi. Hatice Gökalp'ınölümü okulu başta olmak üzere dahaönceki görev yeri olan Senirkent İlçesiBüyükkabaca Beldesi'nde büyük üzüntüyarattı. Meslektaşları, öğrencileri ve beldehalkı Gökalp için gözyaşı döktü. Haticeöğretmen, memleketi Burdur'un Bucakİlçesi'nde toprağa verildi.
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