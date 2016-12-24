Hacker aranıyor

Bilgisayarı çökertip veri çalmayı içeren "siber saldırılar", tüm dünyada tehlikeli boyutlara ulaştı. Türkiye, son bir yılda 90 milyon siber saldırıya maruz kaldı. Yetkililerise internet güvenliği içindüğmeye bastı. Bilgi Teknolojilerive İletişim Kurumu (BTK), siber saldırılara karşı gençlerden oluşan "hacker" ordusu kurmak için kolları sıvadı. Yetenek ve kabiliyetleri BTK tarafından test edilerek alınacak genç bilişimcilerin, siber saldırıları önleyen hacker ordusuna dahil olacağı açıklandı. BTK BaşkanıÖmer Fatih Sayan, 7-24 görev başında olacak genç bilişimcilere, "Gelin milli güvenliği birliktesağlayalım" çağrısı yaptı. Bu kapsamda BTK, başvuruları almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar, usom@btk.gov.tr adresine yapılacak. Genç hackerlara, 6-10bin lira arasında maaş ödenmesi öngörülüyor.
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