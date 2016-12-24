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aranıyor

Hacker aranıyor
Bilgisayarı çökertip veri çalmayı içeren "siber saldırılar", tüm dünyada tehlikeli boyutlara ulaştı. Türkiye, son bir yılda 90 milyon siber saldırıya maruz kaldı. Yetkililer ise internet güvenliği için düğmeye bastı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), siber saldırılara karşı gençlerden oluşan "hacker" ordusu kurmak için kolları sıvadı. Yetenek ve kabiliyetleri tarafından test edilerek alınacak genç bilişimcilerin, siber saldırıları önleyen ordusuna dahil olacağı açıklandı. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 7-24 görev başında olacak genç bilişimcilere, "Gelin milli güvenliği birlikte sağlayalım" çağrısı yaptı. Bu kapsamda BTK, başvuruları almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar, usom@btk.gov.tr adresine yapılacak. Genç hackerlara, 6-10 bin lira arasında maaş ödenmesi öngörülüyor.

Barış ŞİMŞEK
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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