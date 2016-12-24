Görünmez kaza

Lise öğrencisi Elif Öztürk, okula giderken az daha görünmez bir kazanın kurbanı oluyordu. Kocaeli Körfez İlçesiHamit Kaplan Bulvarı'nda yürüyen Elif, önünden geçtiği metruk bir binanınçöken duvarının altında kaldı. Molozların üzerine yıkılmasıyla paniğe kapılan genç kızın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Hemen itfaiye ve ambulansı çağıran vatandaşlar, görevlilerle birlikte Elif'i moloz yığınının altından çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesininardından hastaneye kaldırılangenç kızın vücudunda ezilmelermeydana geldiği belirtildi. Binanın çevresinde önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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