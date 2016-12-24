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Görünmez kaza

Görünmez kaza
Lise öğrencisi , okula giderken az daha görünmez bir kazanın kurbanı oluyordu. Kocaeli Körfez İlçesi Hamit Kaplan Bulvarı'nda yürüyen Elif, önünden geçtiği metruk bir binanın çöken duvarının altında kaldı. Molozların üzerine yıkılmasıyla paniğe kapılan genç kızın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Hemen itfaiye ve ambulansı çağıran vatandaşlar, görevlilerle birlikte Elif'i moloz yığınının altından çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunda ezilmeler meydana geldiği belirtildi. Binanın çevresinde önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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