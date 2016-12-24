Fransa’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Fransa Parlamentosu'nda kabul edilen, "soykırımı inkar suçunun" kapsamının genişletilmesine yönelik yasa değişikliğine tepki gösterdi. Müftüoğlu, yapılan oylamalarda önemli sayıda parlamenterin düzenleme aleyhinde oy kullanması ve düzenlemenin az bir oy farkıyla kabul edilmesinin konu hakkında bir mutabakatın bulunmadığını gösterdiğini bildirdi.