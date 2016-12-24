Ferhat paniği!

Hastaneye gitmek isteyen liseli D.C., İ.Ç. ve K.Y. yanlış yerde indi. Tünelde yürüyen gençlerden D.C. duvara kalp işareti yapıp, kız arkadaşının adını yazdı. 3 arkadaştan şüphelenen sürücüler hemen polis çağırdı
ADANA'nın Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Evliya Çelebi Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde eğitim gören D.C.,İ.Ç. ve K.Y., hastaneye gitmek için belediye otobüsüne bindi. İnecekleri durağı kaçıran gençler yolda inip kestirmeden geçmek için Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na girdi. Fehmi Özal Türkay Tüneli'nde yürüyen gençlerden D.C.,yağış nedeniyle çamurolan duvara kalp işaretiyapıp, kendisinin ve kızardaşının adını yazdı. Tüneldaki gençlerin duvara yazı yazdığını gören sürücüler, 155'i arayarakihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otoyolun her iki şeridini ve tünelin girişlerini kapattı. Tünel boyunca duvarları kontrol eden polisler, yazıları inceledi. Çıkışta bekleyen ekipler de sevdiği kızın adını duvara yazan D.C. ile iki arkadaşını yakaladı. Etrafını çeviren polisleri gören gençler, neye uğradıklarını şaşırdı. Duvara sadece kız arkadaşının adını yazdığını söyleyen D.C.,"Hastaneye gidiyorduk,otobüsten yanlış yerdeindik. Otoyolda yürürkende sevdiğim kızın adınıyazdım. Yanlış bir şeyyaptığımı sanmıyorum,yine olsa yine yazarım" dedi. Yazıların fotoğrafını çeken polis, otoyol güvenliğini tehlikeye düşüren 3 genci, ekip aracına bindirerek işlem yapmak üzere karakola götürdü.
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