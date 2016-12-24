En baba hasret!

Mersin'de yaşayan dört çocuk sahibi Som Özbek ve Esra Gürses çifti, bir süre önce boşandı. Mahkeme, iki çocuğun velayetini anneye ikisinin de babaya verilmesine karar verdi. Öte yandan çocukların her hafta görüşmelerini istedi. Buna karşın anne Gürses, görüş hakkı bulunduğu günlerde çocuklarını almaya gitmedi. İddialara göre babanın da diğer iki çocuğunu görmesini engelledi. Evlatlarını göremeyen baba, Mersin 2'nci İcra Dairesi'nden eski eşinin çocukları almadığı ve kendisine çocukları göstermediğini belgeleyen 2 ayrı tespit tutanağı elde etti. Bir yandan da çocuklarını görebilmek için her yolu denedi. Hatta evlatlarının anneleri tarafından kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü iddia etti.



"2 AYDIR GÖREMİYORUM"

Yaklaşık 10 gün önce de çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti. Burada 8 yerinden bıçaklanan baba feci şekilde darp edildi. Tedavisi tamamlanan baba Som, yaşadıklarına isyan etti. Eski eşinin mahkemenin kararına itiraz ettiğini, çocuklarını kendisine göstermediğini belirten Özbek, şunları söyledi: "Çocuklar beni 2 aydır göremiyor, kokumu alamıyor. Bir annenin çocuklarına böyle bir zulüm yapabilmesinin imkanı yok. Benim talebim, bu çocukların doğup büyüdüğü yer olan baba evine geri gelmesi."