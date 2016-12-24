En baba hasret!

Eşiyle boşanan dört çocuk babası Som Özbek, çocuklarından ikisinin velayetini aldı. Diğer iki evladını görmek istediğinde eski eşinin yakınları tarafından bıçaklandı. Talihsiz adam, çocuklarını görebilmek için yetkililere yardım çağrısı yaptı...
Mersin'de yaşayan dört çocuk sahibi Som Özbek ve EsraGürses çifti, bir süre önceboşandı. Mahkeme, iki çocuğun velayetini anneye ikisinin de babaya verilmesine karar verdi. Öte yandan çocukların her hafta görüşmelerini istedi. Buna karşın anne Gürses, görüş hakkı bulunduğu günlerde çocuklarını almaya gitmedi. İddialara göre babanın da diğer ikiçocuğunu görmesini engelledi. Evlatlarını göremeyen baba, Mersin 2'nci İcra Dairesi'nden eski eşinin çocukları almadığı ve kendisine çocukları göstermediğini belgeleyen 2 ayrı tespit tutanağı elde etti. Bir yandan da çocuklarını görebilmek için her yolu denedi. Hatta evlatlarının anneleri tarafından kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü iddia etti.
"2 AYDIR GÖREMİYORUM"
Yaklaşık 10 gün önce de çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti. Burada8 yerinden bıçaklanan baba feci şekildedarp edildi. Tedavisi tamamlanan baba Som, yaşadıklarına isyan etti. Eski eşinin mahkemenin kararına itiraz ettiğini, çocuklarını kendisine göstermediğini belirten Özbek, şunları söyledi: "Çocuklar beni 2aydır göremiyor, kokumu alamıyor. Birannenin çocuklarına böyle bir zulümyapabilmesinin imkanı yok. Benim talebim, bu çocukların doğup büyüdüğü yer olan baba evine geri gelmesi."
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