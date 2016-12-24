Elim sende

Babası mevsimlik işçi, annesi ise ev hanımı küçük Afşin'in... Bitlis'in Tatvan İlçesi'ne bağlı Göllü Köyü'nde oturan İmer ailesinin 5 yaşındaki kızı Afşin, parmakları yapışık dünyaya geldi. Bu yüzden iki elini de kullanamayan küçük kızın hastalığı hızla ilerledi. Maddi durumu iyi olmayan aile, borç parayla kızlarının tedavisi için birçok büyük kentteki devlet hastanesine başvurdu. Ancak ameliyatın başarısız olma ihtimali üzerine özel hastanelere yöneldi. Mersin'deki özel bir hastane aileye, ameliyatla kızlarının parmaklarının kesilmekten kurtulabileceği müjdesini verdi. Bunun için 15 bin lira istenince ailenin dünyası karardı. Para bulunamazsa yaşının ilerlemesi ile birlikte Afşin'in parmaklarının kesileceğini öğrenen aile adeta yıkıldı. Kızının geleceğinin 15 bin liraya bağlı olduğunu söyleyen baba Cüneyt İmer, hayırseverlere şöyle seslendi: "Kızımın her iki elindeki tüm parmaklar birbirine yapışık ve şekil bozuklukları var. Devlet hastaneleri parmaklarının kurtarılma ihtimalinin yüzde 40 civarı olduğunu söyledi. Biz de çareyi özel hastanede radık. Gittiğimiz hastanede doktorlar yüzde 90 başarılı sonuç alınabileceğini anlattı.. Ama 15 bin lirayı bulmak bizim için imkansız. Bu yüzden hayırseverlerden destek bekliyoruz. Allah rızası için bizlere yardımcı olsunlar."