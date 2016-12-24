Elim sende

Babası mevsimlik işçi, annesi ise ev hanımı küçük Afşin'in... Bitlis'inTatvan İlçesi'ne bağlı GöllüKöyü'nde oturan İmer ailesinin 5 yaşındaki kızı Afşin, parmakları yapışık dünyaya geldi. Bu yüzden iki elini de kullanamayan küçük kızın hastalığı hızla ilerledi. Maddi durumu iyi olmayan aile, borç parayla kızlarının tedavisiiçin birçok büyük kentteki devlethastanesine başvurdu. Ancak ameliyatın başarısız olma ihtimali üzerine özel hastanelere yöneldi. Mersin'deki özel bir hastane aileye, ameliyatlakızlarının parmaklarının kesilmektenkurtulabileceği müjdesini verdi. Bunun için 15 bin lira istenince ailenindünyası karardı. Para bulunamazsa yaşının ilerlemesi ile birlikte Afşin'in parmaklarının kesileceğini öğrenenaile adeta yıkıldı. Kızının geleceğinin 15 bin liraya bağlı olduğunu söyleyen baba Cüneyt İmer, hayırseverlere şöyle seslendi: "Kızımın her iki elindeki tüm parmaklar birbirine yapışık ve şekilbozuklukları var. Devlet hastaneleri parmaklarının kurtarılma ihtimalinin yüzde 40 civarı olduğunu söyledi. Biz de çareyi özel hastanede radık. Gittiğimiz hastanede doktorlar yüzde 90 başarılısonuç alınabileceğini anlattı.. Ama 15 bin lirayı bulmak bizim içinimkansız. Bu yüzden hayırseverlerdendestek bekliyoruz. Allah rızasıiçin bizlere yardımcı olsunlar."
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