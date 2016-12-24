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Dayan Arda

10 yaşındaki Arda, lösemiye yakalandı. Türkiye’de şifa bulamadı. Ailesi ise Amerika’daki tedavi için gerekli olan 1 milyon doları karşılayamadı. Küçük çocuğun hayata dönmesi için yardım kampanyası başlatıldı

Dayan Arda
Bursa'da yaşayan (10), 2014'te rahatsızlandı. Küçük çocuğun lösemiye yakalandığı ortaya çıktı. 9 ayda lösemiyi yenen Arda'nın bir süre sonra hastalığı tekrarladı. Küçük çocuğa ilik nakli yapıldı. Ancak Arda, 3 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Vücudu kemoterapiye cevap vermeyen Arda için Amerika'da tedavi umudu doğdu. Ancak ABD'deki tedavi için istenen para 1 milyon dolardı. Aile bu parayı karşılayamadı. Umut'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon doların bulunması için kampanya başlatıldı. Türkiye, "İmdat" çağrısına duyarsız kalmadı. Kampanya kapsamında 1 günde yaklaşık 130 bin lira toplandı.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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