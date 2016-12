Erdoğan: Sizin bu parlamentoda ne işiniz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya Şehit Erol Olçok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin her biri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.



VEFATI DA YAŞAMI GİBİ SIRA DIŞI OLDU

Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemiizn en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi. Vefatı da hayatı gibi sıradışı oldu. Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe.



İDAM ÇIKIŞI: ONLAR KARIŞAMAZ

İdamla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalıdır. Gündemine alır, karar çıkarsa, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimse söz sahibi değildir, Hans söz sahibi değildir. Kimin af yetkisi, onun evlatlarının eşinindir. Bazıları diyor ki şurada şöyle olur burada böyle onlar kendi işlerine baksın. AB'de yok. Biz de olup onda olmayan, onda olup biz de olmayan olabilir. Şehadet mertebesine ulaşan milyonlarca vatandaşımız 15 Temmuz gecesini umut dolu aydınlığa dönüştürmüştür.



O FETÖŞLER ANLAYACAK

Bize düşen nedir, şehitlerimizin hatırasını yaşatmaktır. Burada açılışını yaptığımız tesis de hizmetlerin yanı sıra ismiyle böyle hayırlı bir işe vesile olacaktır. İsminin belirlenmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayıplarından darbelerin öyle kolayca olmayacağını göstermiştir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı. 3-5 kurşun bomba tank uçakla bu milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler durumun böyle olmadığını anlayacak.



ADAM PENSİLVANYA'DAN GELEMİYOR Kİ...

Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanız ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz. Adam Pelsinvanya'dan buraya gelemiyor ki. Kendi üzerinden istikamet verme peşinde olanlar sandıkları kadar kolay olmadıklarını görüyorlar. İnfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarına çarptı. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karşısında hezimete uğradı.



BUNLAR MESELEYİ ANLAYAMAMIŞ

Bunlar ihanet çetesi. Bu işin sandıkları kadar ucuz olmadığını görüyorlar. Bu toprak kuru toprak değil. Şehitler verdik. Kahramanlarımızla her gün yeniden vatanlaştırıyoruz. El Bab'da ne işimiz olduğunu soranlar hala meselenin ne olduğunu anlayamamışlar. Kilis'te Gaziantep'te kardeşlerimiz şehit olduğunda siz demediniz mi 'Devlet nerede'. Hatta utanmadan sıkılmadan Gaziantep'e gidip bunlar bizim partililerimiz dedi. Ben gittim baktım alakası yok. O olaydan sonra artık durmak yok dedik. Artık Celabrus'a gireceğiz dedik. ÖSO ile yola devam ettik.



HALEP'TEN 45 BİN KARDEŞİMİZİ KURTARDIK

Birileri TV'de utanmadan sıkılmadan ÖSO terör örgütüdür diyor. Onlar ılımlı muhaliflerin ta kendisidir. Terör örgütü ile alakası yoktur. Onlar topraklarını koruyorlar. Onları biz eğittik. Bu kadar açık konuşuyorum. Hep ne dedim. Terörden arındırılmış güvenli bölge yapmamız lazım. İran, Rusya, Amerika'ya söyledim. Bu TV'dekiler ne konuşuyorlar, kulağı var duymaz, dili var konuşmaz. Biz terörden arındırılmış bir güvenli bir bölge ilan edeceğiz. Biz yeniden bir devlet kurulmasına müsade etmeyeceğiz. Bu böyle biline. Kilis, Antep, Urfa'yı tehdit edemez. Tehditlerden arındırılmış uçuşa yasak bölge. 20 Ocak sonrası Amerika'da yeni Başkan başa geçiyor. Onlarla da konuşacağız. Halep'ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları biliyorsunuz aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza çekebiliriz. İdlib'de yemekleri kıyafetleri her şeyi var.

SIRADA RAKKA VAR

İzmir Kiraz'dan Putin'le konuştuk. Bizlere teşekkürü oldu. Sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik. Sırada Münbiç var, Amerika ile el ele verirsek Rakka var. Dünyadan bize ne diyenlere sesleniyorum. Bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Geldiğiniz yere dönün aksi halde. Biz milletimizin ve devletimizin bekası meselesini konuşuyoruz. Bir haftadır Genelkurmay Başkanımız bölgede. Ankara'da mı otursun senin parlamentoda oturduğun gibi yapacağımız çok iş var. Bir taraftan açılışlarımızı yapıyoruz.