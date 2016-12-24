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Çavuşoğlu: Suikastın arkasında ne var biliyoruz

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 2015 Yılı Basın ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödüllerinde konuşan Dışişleri Bakanı , “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylediği gibi, bu olayın arkasında ne var biliyoruz. İnşallah kısa sürede her yönüyle aydınlatacağız çıkaracağız. Hesabını da soracağız”dedi.

Suikastın arkasında ne var biliyoruz

Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Dışişleri Bakanı , "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediği gibi, bu olayın arkasında ne var biliyoruz. İnşallah kısa sürede her yönüyle aydınlatacağız çıkaracağız. Hesabını da soracağız" dedi.

"HESABINI SORACAĞIZ"
Rusya'daki ilişkileri düzeltirken arkalarında Antalya'nın olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler. Rusya Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'a bir terör saldırı sonucu suikast sonucu hayatını kaybetti. Ülkemizden kendisini en iyi şekilde uğurladık, Moskova'da da aynı şekilde karşıladık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediği gibi, bu olayın arkasında ne var biliyoruz. İnşallah kısa sürede her yönüyle aydınlatacağız çıkaracağız. Hesabını da soracağız. Putin Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, bu olay bizim ilişkilerimizi bozamayacak. Bu süreçte Rusya ile yakın ilişkilerimizin faydasını da gördük. Doğu Halep'ten 45 bin kişinin tahliyesinde önemli iş başardık. Anlaşamadığımız noktalar vardır. Herkesle her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama biz Rusya ile işbirliğimizi Suriye'ye yayıp ateşkesin tamamen sağlanması müzakere ile siyasi dönüşümün sağlanmasını istiyoruz" dedi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 20:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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temel temel

arkasin da kim var diye merak etmeye gerek yok nato ve usa cikacak yazin bir yere

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 24.12.2016 20:46
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