Canından BAZdı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Fatih Ö. bir süre önceevini bahçesini bir GSMoperatörüne kiraladı. GSM şirketi de kiraladıkları araziye baz istasyonu dikmek için kolları sıvadı. Ancak mahalle sakinleri, yaşadıkları evin çevresinde sağlığı tehdit eden istasyonun yerleştirilmesine razı olmadı. Son olarak dün işçiler baz istasyonu dikmek için bölgede çalışmalara başladı. Mahalle sakini Haydar Demir ise işçilerin kazdığı çukura girip durumu protesto etti. Çalışmaları durduran Demir, "Buraya baz istasyonu kuracaklar. Bize sahip çıkan yok. Çocuklarımızın sağlığı için bunu buraya yaptırmayacağız" açıklamasını yaptı. Kimsenin ikna edemediği Demir, kepçelerin ve kamyonların mahalleyi terk etmesinin ardından çukurdan çıktı.
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