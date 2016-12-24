Anne-kızı ayıran canavar: Pişmanım

Yaya geçinde çarptığı Hacer Mutlu’nun ölümüne, 6 yaşındaki kızı Esma’nın ise yaralanmasına neden olan Uğur M.’nin yargılanmasına başlandı. Trafik canavarı, “Bir anda yoluma çıktılar. Fren yapmama rağmen duramadım. Kusur bende değil Pişmanım” dedi.
Bursa'da geçen 9 Eylül'de UğurM. (46) otomobiliyle, yaya geçidindenkızı Esma Nur (6) ile yolun karşısınageçmekte olan Hacer Mutlu'ya (46)çarptı. Kazada ağır yaralanan annehastanede öldü. Kızı ise uzun sürentedavinin ardından sağlığına kavuştu.Tutuklanan Uğur M.'nin yargılanmasınaBursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndebaşlandı. Taksirle ölüme veyaralamaya neden olmak suçlarındanhakkında 15 yıla kadar hapis cezasıistenen Uğur M., "Kazada kusur bendedeğil. Yoğun bir trafik vardı. Bu nedenle50-60 kilometre hızla gidiyordum.Önümdeki aracı geçmek isterkenanne ve kızı bir anda karşıma çıktı.Frene basmama rağmen onlaraçarptım" dedi. Mutlu'nun eşi İbrahimMutlu'nun, sanıktan şikayetçi olduğunusöylemesi ile devam etti. Mahkeme,eksik evrakların beklenmesi içinertelenirken sanığın tutukluluk halinindevamına karar verildi.
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