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Anne-kızı ayıran canavar: Pişmanım

Yaya geçinde çarptığı Hacer Mutlu’nun ölümüne, 6 yaşındaki kızı Esma’nın ise yaralanmasına neden olan Uğur M.’nin yargılanmasına başlandı. Trafik canavarı, “Bir anda yoluma çıktılar. Fren yapmama rağmen duramadım. Kusur bende değil Pişmanım” dedi.

Anne-kızı ayıran canavar: Pişmanım
Bursa'da geçen 9 Eylül'de Uğur M. (46) otomobiliyle, yaya geçidinden kızı Esma Nur (6) ile yolun karşısına geçmekte olan Hacer Mutlu'ya (46) çarptı. Kazada ağır yaralanan anne hastanede öldü. Kızı ise uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tutuklanan Uğur M.'nin yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak suçlarından hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Uğur M., "Kazada kusur bende değil. Yoğun bir trafik vardı. Bu nedenle 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki aracı geçmek isterken anne ve kızı bir anda karşıma çıktı. Frene basmama rağmen onlara çarptım" dedi. Mutlu'nun eşi İbrahim Mutlu'nun, sanıktan şikayetçi olduğunu söylemesi ile devam etti. Mahkeme, eksik evrakların beklenmesi için ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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