Akdeniz karı

Kara kış tüm yurdu etkisi altına aldı. Antalya'ya 23 yıl sonra kar yağdı. Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Mersin'in Mut İlçesi'ndede kar kalınlığı ilçe merkezinde50 santimetreye, kırsalda ise1,5 metreye ulaştı. Okullar isekar yağışından dolayı ulaşımsağlanamadığı için tatil edildi. Öteyandan Niğde ve Denizli'de araçlarmahsur kaldı. Doğu Anadolu'da endüşük hava sıcaklığı, sıfırın altında28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Ardahan'da eksi 26, Kars'ta 25, Erzurum'da 19, Iğdır'da 18, Erzincan'da 11 derece olarak kaydedildi.
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