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Akdeniz karı

Akdeniz karı
Kara kış tüm yurdu etkisi altına aldı. Antalya'ya 23 yıl sonra kar yağdı. Hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Mersin'in Mut İlçesi'nde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetreye, kırsalda ise 1,5 metreye ulaştı. Okullar ise kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamadığı için tatil edildi. Öte yandan Niğde ve Denizli'de araçlar mahsur kaldı. Doğu Anadolu'da en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da ölçüldü. Ardahan'da eksi 26, Kars'ta 25, Erzurum'da 19, Iğdır'da 18, Erzincan'da 11 derece olarak kaydedildi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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