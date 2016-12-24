Aile boyu şok

Telefon dolandırıcıları bu kez Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde ortaya çıktı. Dolandırıcılar terör örgütü yalanıyla, 65 yaşındaki Kıymet Doğan'ı kandırdı. Doğan'a, "Evinizdeki altınları şimdi size gelecek komiser arkadaşa verin. Kontrol edildikten sonra altınlarınızı tekrar size geri göndereceğiz" dedi. Korkan kadın, eve gelen kişiye 40 binlira değerindeki altınları verdi. Dolandırıcı 4 saat sonra Kıymet Doğan'ın ilçede çiftçilik yapaneşi Nahit Doğan'ı (66) telefonla arayarak aynı yalanı söyledi. Eşinin dolandırıldığından haberi olmayan Doğan, gittiği bir bankadan çektiği 50 bin lirayı poşete sardı. Banka görevlileri Doğan'ın durumundan şüphelenerek olayı polise bildirdi. Ekipler, Nahit Doğan'ı çektiği parayı PTT şubesinden dolandırıcılara göndermek üzereyken durdurdu. Bu sırada dolandırıcı yine telefonla aradığı Doğan'a parayı sorunca devreye giren polis, sahtekarın hesap numarası ve telefon bilgilerini belirledi. Güvenlik güçleri dolandırıcının peşine düştü.
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