Yol Durumu
  1. TSK duyurdu! Askerlerimizin öcü misliyle alındı!
  2. Ayı postu ve ayıp

10 ilde 'ye ağır darbe!

merkezli 10 ilde yürütülen 'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 14 rütbeli asker ve terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

10 ilde FETÖye ağır darbe!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 14 rütbeli asker ile terör örgütünün sözde abileri konumundaki 6 şüphelinin yakalanması için 10 ilde operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarından tutuklu rütbeli askerlerin "etkin pişmanlık" sonucu verdiği bilgiler sonucu aktif görevde bulunan 14 rütbeli asker ve 6 sözde abi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bu doğrultuda çalışma başlatan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin söz konusu şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Etiketler: ,
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 10:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar