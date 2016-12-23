Tas kalpli

Muğla'da yaşayan suç makinesi O.B.(22), bir birahanede garson olarakçalışan arkadaşı M.G.U.'nun evinegitti. Alkol alan ikili arasında tartışma çıktı.Kendisini odaya kitleyen M.G.U., 2'nci kattakievin penceresine çıkıp çığlık atmaya başladı.Komşuları polisi aradı. Bu sırada odanınkapısını kırarak içeri giren O.B., genç kadınıpencereden attı. Yaklaşık 5 metre yüksekliktendüşen M.G.U.'nun kalbi durdu. Tekrar hayatadöndürülen kadın, hastaneye kaldırıldı.
EVİ YAKACAĞINI SÖYLEDİ
O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip, polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatttı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemedi. Ekipler, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Ancak, kapı kilitli olduğu için bu mümkün olmadı. O.B.'nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip etkisiz hale getirdiği O.B.'yi gözaltına aldı. Genç,kilitlediği daire kapısınınanahtarını bulamayıncaevden itfaiye merdiveniyleçıkartılabildi. İlçe EmniyetMüdürlüğü'ne götürülenO.B. işlemlerinin ardındanadliyeye sevk edildi.Hastanedeki tedavisininardından taburcu edilenM.G.U. da ifadesinebaşvurulmak üzerekarakolo götürüldü.Sağlık durumunun iseiyi olduğu öğrenildi.
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