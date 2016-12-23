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Tas kalpli

22 yaşındaki O.B. sevgilisini 2’nci kattan attı. Beton zemine çakılan kadının kalbi durdu. Polis, öfkeli genci üç saat sonra etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı

Tas kalpli
Muğla'da yaşayan suç makinesi O.B. (22), bir birahanede garson olarak çalışan arkadaşı M.G.U.'nun evine gitti. Alkol alan ikili arasında tartışma çıktı. Kendisini odaya kitleyen M.G.U., 2'nci kattaki evin penceresine çıkıp çığlık atmaya başladı. Komşuları polisi aradı. Bu sırada odanın kapısını kırarak içeri giren O.B., genç kadını pencereden attı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen M.G.U.'nun kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen kadın, hastaneye kaldırıldı.

EVİ YAKACAĞINI SÖYLEDİ
O.B. ise evi ateşe vereceğini ve elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyip, polislere direndi. Evdeki pek çok eşyayı balkon ve pencereden fırlatttı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemedi. Ekipler, çilingir yardımıyla eve girmeye çalıştı. Ancak, kapı kilitli olduğu için bu mümkün olmadı. O.B.'nin bir ara içeri girmesini fırsat bilen polis, itfaiye merdiveninin yardımıyla balkondan eve girip etkisiz hale getirdiği O.B.'yi gözaltına aldı. Genç, kilitlediği daire kapısının anahtarını bulamayınca evden itfaiye merdiveniyle çıkartılabildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen O.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.G.U. da ifadesine başvurulmak üzere karakolo götürüldü. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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