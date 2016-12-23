Sokak sokak DEAŞ temizliği

2 GÜNDE 298 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK El Bab operasyonunun ikinci gün bilançosunu açıkladı. Buna göre dün, hava ve kara bombardımanlarında aralarında komuta, barınma tesisleri, cephanelik ve silah monte edilmiş araçların da bulunduğu DEAŞ'a ait 318 hedef imha edildi, 160 terörist öldürüldü. 5 muhalif şehit olurken, 38 muhalif yaralandı. Böylece El Bab'da iki günde öldürülen terörist sayısı 298'i buldu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, El Bab'da yaralanan 85 askerimizin tedavi altına alındığını açıkladı. 4 askerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
KAHRAMANLARIMIZA MİNNETTARIZ
Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı Harekâtı hakkında TBMM Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Işık, Türk askerinin operasyonu azami hassasiyetle icra ettiğini ancak DEAŞ'ın en vahşi yöntemlerle, sivil insanları canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle, kalleşçe hareket ettiğini anlattı. Işık özetle şunları söyledi:
Ülkemizin güvenliği ve sınırlarımızın hemen bitişiğinde bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz ebediyete kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır.
Aynı anda hem DEAŞ'a hem de PKK/ PYD/YPG ve DHKP-C gibi bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren tek ülke, Türkiye'dir. Türkiye, baştan beri Suriye'deki ılımlı muhalefetin kendi topraklarında zalim Esad'a karşı sürdürdüğü mücadeleyi meşru bir müdafaa olarak görmektedir. Bugün Rusya da ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi, bunlar arasında ayrım yapmayı kesinlikle kabul etmiştir.
Bu arada FETÖ de boş durmuyor. Rus büyükelçiye suikastla, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep'teki sivillerin tahliyesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiçbirine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır. Öte yandan askeri kaynaklar, TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.