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'ta değişti

'ta kamu kurum ve kuruluşlarında nde değişikliğe gidildi.

O ilde mesai saatleri değişti
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında nin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 11:07
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