Yol Durumu
  1. Külleri üflemek...
  2. Evlat nöbeti

Rockçı imamdan tayine dava

Rockçı imamdan tayine dava
Antalya Kaş'ta cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013'te 'Firock' adlı müzik grubu kurarak dikkatleri üzerine çekti. 'Rockçı imam' diye ünlenen Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da konserler verdi. Son olarak Portekiz'de sahneye çıkan Tüzer'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kınama cezası verildi. Tüzer, Diyanet tarafından imamlık görevinden alınarak 8 Eylül 2016'da Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak tayin edildi. Atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açan Tüzer, yargıya başvurduğunu ve sonucunu beklediğini söyledi.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar