Rockçı imamdan tayine dava

Antalya Kaş'ta cami imamı olarak görev yapan Ahmet MuhsinTüzer, 2013'te 'Firock' adlı müzik grubu kurarak dikkatleri üzerine çekti. 'Rockçı imam' diye ünlenen Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da konserler verdi. Son olarak Portekiz'de sahneye çıkan Tüzer'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kınama cezası verildi. Tüzer, Diyanet tarafından imamlık görevinden alınarak 8 Eylül 2016'da Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak tayin edildi. Atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açan Tüzer, yargıya başvurduğunu ve sonucunu beklediğini söyledi.
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