Psikolojik gerçek

Psikolog olduğunu söyleyen Çağla Düvenci Sönmez, televizyon programlarına katıldı, bir çok ünlü firmaya ait ürünün tanıtımını yaptı. Üniversitelerde seminer verip, kendisine soru soran kişilerden ücret talep eden Sönmez'in psikolog olmadığı ortaya çıktı. Bilgi ÜniversitesiÖğrenci İşleri, Sönmez'inpsikoloji değil sosyoloji bölümündenmezun olduğunu açıkladı. Onlarcakişi BİMER'e şikayette bulundu. Türk Psikologlar Derneği de konuyla ilgili yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.
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