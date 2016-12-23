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Psikolojik gerçek

Psikolojik gerçek
Psikolog olduğunu söyleyen , televizyon programlarına katıldı, bir çok ünlü firmaya ait ürünün tanıtımını yaptı. Üniversitelerde seminer verip, kendisine soru soran kişilerden ücret talep eden Sönmez'in psikolog olmadığı ortaya çıktı. Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri, Sönmez'in psikoloji değil sosyoloji bölümünden mezun olduğunu açıkladı. Onlarca kişi BİMER'e şikayette bulundu. Türk Psikologlar Derneği de konuyla ilgili yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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