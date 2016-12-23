Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin bir istihbaratı değerlendirmesi sonucu Kooperatif Mahallesi Mehmet Süer Caddesi'nde, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı bomba düzeneği tespit edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, mahalleye girişi kapattı. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası menfeze önce robot gönderildi.
Ardından menfeze geçen bomba uzmanı düdüklü tencere içerisine yerleştirilmiş kablolu ve uzaktan kumandalı bomba düzeneğini etkisiz hale getirdi.
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