Pet artık!

Denizli'de 62 yaşındaki Şenay Güzel'in tartıştığı oğlu Hasan'a fırlattığı naylon terlik, 'silah' sayılmıştı. Aynı olayın benzeri Diyarbakır'da yaşandı. Bu kez suç silahı terlik değil pet şişe oldu. 1 yıl önce meydana gelen olay şöyle gelişti; 18 yaşındaki Umut Kaçan ekmek almak için dışarı çıktı. Geciken oğlunu merak eden baba İbrahim Kaçan, Umut'un arkadaşlarının yanında olduğunu öğrendi. Bölgede çıkanolaylar nedeniyle tedirginolan Kaçan, oğlunaeve gelmesini söyledi.Eve gelen genç, babasıylatartıştı. Öfkelenenİbrahim Kaçan, içindeaz miktarda su bulunan500 mililitrelikpet şişeyi oğluna fırlattı. Umut ertesi gün babasından şikayetçi oldu. Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Pet şişenin silah sayıldığı davada baba İbrahim Kaçan, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunun şikayetten vazgeçtiğini belirten Kaçan şöyle konuştu: "Zarar vermek amacıyla atmadım, kendisine salonu terk etmesini söyledim ve çıktı. Çocuk ertesi gün benim hakkımda davacı ve şikayetçi olmuş. Bana dava açıldı. Mahkemede şikayetçi olmadığını söyledi. Herhangi bir yara darpizinin bulunmadığını belirtti.Buna rağmen mahkeme heyetibana 9 ay hüküm verdi. Bunupara cezasına çevirmedi, ve ertelemedi.Ben tokat bile atmadımsadece su şişesi fırlattım isabetbile etmedi." İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç ise "Benzer olayı Denizli'de yaşadık. Mahkeme anne ile ilgili beraat kararı verdi. İki olay birbirinden farksız" diye konuştu.
O DAVADAN KURTULDU
5 yıl hapsi istenen Şenay Güzel, geçtiğimiz günlerde Denizli 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Güzel, suç aleti olan terliği de mahkeme heyetine göstererek, "İşte attığım terlik bu. Silah olduğunu bilsem atarmıydım. Evladıma zarar vermem" diyerek ağladı. Mahkeme annenin beraatına karar verdi.
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