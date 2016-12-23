Yol Durumu
  1. Psikolojik gerçek
  2. 30 saat çabaladılar milim kıpırdamadı

Pet artık!

18 yaşındaki oğlu Umut’a şişe fırlatan baba İbrahim Kaçan’a büyük şok... Anne terliğinden sonra de sayıldı

Pet artık!
Denizli'de 62 yaşındaki Şenay Güzel'in tartıştığı oğlu Hasan'a fırlattığı naylon terlik, '' sayılmıştı. Aynı olayın benzeri Diyarbakır'da yaşandı. Bu kez suç silahı terlik değil oldu. 1 yıl önce meydana gelen olay şöyle gelişti; 18 yaşındaki Umut Kaçan ekmek almak için dışarı çıktı. Geciken oğlunu merak eden baba İbrahim Kaçan, Umut'un arkadaşlarının yanında olduğunu öğrendi. Bölgede çıkan olaylar nedeniyle tedirgin olan Kaçan, oğluna eve gelmesini söyledi. Eve gelen genç, babasıyla tartıştı. Öfkelenen İbrahim Kaçan, içinde az miktarda su bulunan 500 mililitrelik pet şişeyi oğluna fırlattı. Umut ertesi gün babasından şikayetçi oldu. Diyarbakır 4. Asliye Ceza si'nde görülen dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Pet şişenin silah sayıldığı davada baba İbrahim Kaçan, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunun şikayetten vazgeçtiğini belirten Kaçan şöyle konuştu: "Zarar vermek amacıyla atmadım, kendisine salonu terk etmesini söyledim ve çıktı. Çocuk ertesi gün benim hakkımda davacı ve şikayetçi olmuş. Bana dava açıldı. Mahkemede şikayetçi olmadığını söyledi. Herhangi bir yara darp izinin bulunmadığını belirtti. Buna rağmen mahkeme heyeti bana 9 ay hüküm verdi. Bunu para cezasına çevirmedi, ve ertelemedi. Ben tokat bile atmadım sadece su şişesi fırlattım isabet bile etmedi." İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç ise "Benzer olayı Denizli'de yaşadık. Mahkeme anne ile ilgili beraat kararı verdi. İki olay birbirinden farksız" diye konuştu.

O DAVADAN KURTULDU
5 yıl hapsi istenen Şenay Güzel, geçtiğimiz günlerde Denizli 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Güzel, suç aleti olan terliği de mahkeme heyetine göstererek, "İşte attığım terlik bu. Silah olduğunu bilsem atarmıydım. Evladıma zarar vermem" diyerek ağladı. Mahkeme annenin beraatına karar verdi.
Etiketler: , , ,
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar