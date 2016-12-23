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Oyun çukuru

Oyun çukuru
'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen 12 yaşındaki Abdullah Akkuş, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ortaokul öğrencisi Abdullah dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kar topu oynamaya başladı. Ayağı kayan küçük çocuk 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Abdullah'ın çığlıklarını duyanlar kurtarmayı başaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa giden ekipler de küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla çukura inerek korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen çocuğu önce sakinleştirdi. Ardından kucağına alarak dışarı taşıdı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan Abdullah Akkuş'a sağlık ekipleri müdahale etti.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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