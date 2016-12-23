Oyun çukuru

Gaziantep'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen 12 yaşındaki Abdullah Akkuş, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ortaokul öğrencisi Abdullah dünsabah saatlerinde arkadaşlarıylabirlikte kar topu oynamayabaşladı. Ayağı kayan küçük çocuk 10metre derinliğindeki çukura düştü.Abdullah'ın çığlıklarını duyanlarkurtarmayı başaramayınca, durumuitfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinesokağa giden ekipler de küçük çocuğukurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla çukura inerek korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen çocuğu önce sakinleştirdi. Ardından kucağına alarak dışarı taşıdı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan Abdullah Akkuş'a sağlık ekipleri müdahale etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.