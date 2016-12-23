Ölümlü yağmaya 5 yıl 10 ay

Elazığ'da 4 Mart günü Hanifi Songün (94), evinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam öldü. Songün'ün parasının da kayıp olduğu ortaya çıktı. Polis, hırsızın evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Ahmet B. olduğunu belirledi. Dünkü duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet B. hakkında yağma suçunu işlediği sebebiyle 12 yıl hapis cezası verdiklerini, maddi zararın karşılanması nedeniyle cezasını 5 yıl 10 aya düşürdüklerini açıkladı.