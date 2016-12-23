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Moraller çevik

Moraller çevik
Kahramanmaraş'ta dün bir araya gelen gençler, lere moral vermek ve destek olmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine gitti. Polislere "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi, çevik kuvvetle kartopu oynadı. Polislerle gençlerin neşeli kartopu savaşına, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç'da katıldı. Çevredeki esnaf ise kartopu oyununa tezahürat yaparak eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı kartopu savaşıyla polisler moral buldu.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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