Moraller çevik

Kahramanmaraş'ta dün bir araya gelen gençler, polislere moral vermek ve destek olmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine gitti. Polislere "Herzaman yanınızdayız" mesajı verdi, çevik kuvvetle kartopu oynadı. Polislerle gençlerin neşeli kartopu savaşına, Çevik Kuvvet ŞubeMüdürü Tahsin Tunç'da katıldı. Çevredeki esnaf ise kartopu oyununa tezahürat yaparak eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı kartopu savaşıyla polisler moral buldu.
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