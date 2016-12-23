Kuş gribi alarmı

İlk kez 2005 yılında Balıkesir ve Manyas'ta görülen can kayıplarına yol açan kuş gribi Bursa'da hortladı! Karacabey İlçesi'nde kuş gribi vakasına rastlanması üzerine ilçedeki tüm kanatlı hayvanlar itlaf edilmek üzere toplanmaya başladı. Uluabat Mahallesi'nde bir ördeğin ölmesinden şüphelenen mahalleli Karacabey İlçe Tarım ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede kuş gribine rastlandı. Kanatlı hayvanları toplamaya başlayan ekipler hastalığın yayılmaması için de tedbirler alıyor. Mahallenin ismini aldığı Uluabat Gölü kıyısında ve yabani kuşların göç güzergahında olması sebebiyle hastalığın göç kuşlarından geçtiğinden şüpheleniliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Uluabat Mahallesi Azası Tufan Uğur, "Uluabat gölüne kıyı olan mahallemizde bir ördeğin ölmesi üzerine yetkililere haber verdik. Ölen ördekte kuş gribine rastlandı. Ekipleri mahallemizdeki kanatlı hayvanları topladı" dedi.



'BU YIL BULAŞICI ÇIKTI'

Mahallenin yaban kuşlarının göç güzergahında olduğu için kuş gribinin her yıl bu mevsimde görüldüğünü söyleyen Tufan Uğur, şöyle devam etti: "Fakat yapılan incelemelerde bu yıl kuş gribinin daha bulaşıcı olduğu tespit edilmiş, Görevli doktorlar inceleme yaptılar. İlçe tarım ekipleri mahalleye gelerek halkı bilgilendirecekler. Vatandaşların baktığı ördekler gölde yüzerek besleniyor. Hastalığın göç mevsiminde olan yaban kuşlarından geçtiği tahmin ediliyor."