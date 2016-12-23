Kara bulutlar dağılıyor

Fahire Kara 1990 yılında Mekke’deki tünel faciasında kayboldu. Öldüğü düşünülen kadının hayatta olduğuna dair duyumlar alan aile Müge Anlı’dan yardım istedi. Programı telefon yağmuruna tutan hacı adayları, şu an 73 yaşında olan Batmanlı Kara’yı gördüklerini söyledi
Batmanlı Abdurrahman Kara (75) ile eşi Fahire Kara 1990 yılında Hac vazifelerini yerine getirmek için Mekke'ye gitti. Tarihe'El Muaysem Tünel' faciası olarak geçenolayda şeytan taşlama sırasında çıkanizdihamda 447'si Türk, bin 426 hacı adayı hayatını kaybetti. Yaşanan facia 12 çocuk sahibi Kara çiftini de ayırdı. Abdurrahman Kara, kaybettiği eşini bir hafta boyunca Mekke'de aradı. Ancak bir sonuç alamayınca Türkiye'ye döndü. Fahire Kara'nın öldüğü söylendi. Hatta gıyabında cenaze namazı kılındı. 26 yıl sonra Kara'nın yakınları yaşadığına dair duyumlar alınca atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. İzleyiciler programı telefon yağmuruna tuttu. Fahire Kara'yı Mekke'de tepih satarken gördüklerini söyledi. Birçoğu da Kara'nın "Ben Batman Beşiriliyim. Adım Fahire. 1990 yılındaki faciada eşimi kaybettim.Yaralanmıştım. Bir adam beni bulup iyileştirdisonra gitmeme izin vermedi. 10 yıl hapsetti" dediğini iddia etti. Öldüğü düşünülen Fahire Kara'yı 2016 yılı Mart ayında ve Ramazan ayında gördüğünü anlatan Hanife Onaran isimli izleyici, Kara'nın kızını gözyaşlarına boğdu. Şu an 73 yaşında olan Kara'nın yaşadığı yeri dahi gördüğünü anlatan Onaran, "Nur Dağı'nın eteğindeki gecekondu semtinde gördüm. 'Kazadan sonra gözlerimi açtığımda hastanedeyim sandım ama kötü bir evdeydim. Bana eşimin öldüğünü söylediler. Evlendim. Burada 3 çocuğum var. Beni burada tutuyorlar' dedi. Kır saçlı bir adam peşindeydi ve onu gölge gibi onu takip ediyordu" diye konuştu. 2013'te Mekke'ye giden bir diğer izleyici de "Kaldığım otelin önünde tespih satanbir kadın vardı. Türkçe konuşuyordu. Hattaçektiğim fotoğraflar arasında o da var. Programı izleyince emin oldum" dedi. Fotoğrafı da programa gönderdi. İzleyicilerin anlattığı her detay Fahire Hanım'ın hayatta olduğuna dair inancı arttırdı.
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